這檔生技股猛飆 讓哈佛MIT兩教授躋身10億美元富豪

美國生技公司Moderna的實驗性新冠疫苗早期試驗結果傳出捷報，激勵股價18日收盤大漲20%，這讓一名麻省理工學院（MIT）教授手上持有的Moderna股票價值就快突破10億美元大關，加入另一名哈佛大學教授的行列，成為坐擁十億美元以上資產的富豪。

Moderna的股價在18日大漲20%至每股80美元的紀錄高點，麻省理工學院教授蘭格（Bob Langer）手上有Moderna的3.2%持股，再加上股票選擇權，整體價值在18日升至9.343億美元。

這也代表蘭格將成為Moderna執行長班塞爾（Stephane Bancel）與哈佛大學教授史賓格（Timothy Springer）後，第三位因為這家生技公司前景看俏，手上持股暴漲至10億美元以上的持股人。

Moderna今年來股價翻漲逾四倍，從年初每股不到20美元，漲至80美元。該公司發布小規模的第一階段試驗結果顯示，疫苗能協助人類免疫系統產生新冠病毒的抗體。這項消息激勵美股18日普遍大漲，標普500指數漲幅達3.2%。

根據麻省理工學院蘭格實驗室的資料，71歲的蘭格擁有對超過400家生技、製藥廠、化學和醫療公司的授權專利或轉授權專利。

Moderna執行長班塞爾與哈佛大學教授史賓格持有的Moderna股份價值分別達24.5億與13.8億美元。不過因股價暴漲而最為受惠者是大股東Flagship Pioneering公司，該公司是由Moderna共同創辦人Noubar Afeyan所創立，目前持股比重達11%，價值32.7億美元。