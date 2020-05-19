堵小型中國企業 那斯達克為IPO設募資額門檻

知情人士18日說，那斯達克公司即將公布，首次公開發行股票（IPO）將實施新限制，此舉會讓部分中國企業較難在那斯達克證交所上市。

根據消息人士，那斯達克不會在新規則變動時特別提及中國大陸公司，但此次修改規定是因為外界擔心，想要IPO的陸企缺乏會計透明度，且與內部人士關係緊密。

在美中因為貿易、科技和疫情擴大而致緊張關係升高之際，那斯達克對小型中國企業IPO設限，代表全球兩個最大經濟體金融關係的引爆點。

那斯達克去年也公布一些股票上市的限制，尋求限縮小型中國企業的IPO。這些公司的股票通常交易清淡，因為多半掌握在少數內部人手裡。流動性低讓他們對那斯達克想爭取的大型機構投資人不具吸引力。

新的限縮規定反映出，交易所經營者對於想在美國上市的中國公司有疑慮。上個月，2019年初在美國IPO的陸企瑞幸咖啡宣布，內部調查顯示，營運長和其他員工虛報銷售數據。

消息人士說，新規定將要求，來自中國在內部分國家的企業，要在IPO時集資2500萬美元，或至少上市後市值的四分之一。

這是那斯達克首次為IPO規模設定最低價值。根據金融資訊專業服務機構Refinitiv，2000年以來在那斯達克掛牌的155家中國公司裡，有40家的IPO募集資金低於2500萬美元。