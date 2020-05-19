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Uber不敵疫情衝擊 宣布再裁員3,000人縮減全球據點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Uber將進一步裁員逾3,000人。（圖／美聯社）
Uber將進一步裁員逾3,000人。（圖／美聯社）

叫車業者Uber宣布將裁員3,000多人，關閉或整頓全球45個辦公據點，並且縮減對數項「非核心」計畫的投資。Uher執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）在提出這項計畫時，形容新冠病毒為「該死的病毒」。

這是Uber繼本月稍早宣布裁員3,700人的消息後，再公布新一波精簡人事計畫。自從新冠病毒疫情肆虐以來，Uber已計畫裁撤全球逾四分之一人力。

Uber在文件中表示，預期最新縮編措施將帶來年省10億美元的效益。消息激勵Uber股價18日盤中大漲逾8%，收盤漲幅縮小至3.54%。

庫斯洛沙希表示：「這項決定讓我很煎熬。我們的資產負債表穩健、送餐服務Eats表現良好，載客服務Rides有些改善，或許我們能等到這個該死的病毒疫情結束…我曾想要有不同的解答方式。」

他重申，新冠病毒對Uber共乘事業衝擊全球載客叫車訂單量比一年前銳減80%，「我們正見到一些復甦的跡象」。

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