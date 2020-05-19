IHS預估「開根號」型復甦 全球完全恢復要耗費三年

隨著投資人將注意力轉向經濟重啟後的復甦之路，一些經濟學家警告說，在一切順利的情況下，全球經濟可能得花上多達三年時間，才能恢復至疫情前的水準。IHS經濟學家更預估，復甦型態可能會是「開根號型復甦」（√￣）。

巴隆周刊（Barron's）報導，研究機構 IHS Markit 在18日公布的報告中預測，全球經濟要全面復甦，得耗費二至三年時間。目前，美國正邁向第2季國內生產毛額（GDP）經年化後萎縮約40%的疲態情況。聯準會主席鮑爾周末接受CBS新聞節目「60分鐘」專訪時表示，可能要到2021年底才會經濟復甦。

IHS Markit經濟學家預期今年全球GDP將下滑5.5%，萎縮幅度是全球金融危機後下滑幅度的逾三倍，而且還有向下修正的風險。

IHS Markit表示：「由於新冠病毒無情的壞消息和數據…以及經濟大屠殺，經濟在好轉前，短期內惡化的可能性很高。」

由於疫情發展、疫苗問世時間與有效性的不確定性，以及對消費者支出造成的衝擊，都讓任何較長期的經濟預測面臨諸多變動因素。

IHS Markit表示，上述預估有三個假定前提，第一是全球新感染病例數將在夏季末攀抵高峰，第二是在2021年底或2022年初能大規模供應疫苗，第三為封鎖措施會在夏季與秋季逐步持續放寬。

IHS表示，這些假定前提意味世界在未來一年一步步邁向正常化。然而，該研究機構指出，已重新開放的經濟地區顯示，消費者依然極度審慎。例如在中國大陸武漢，多數工廠已恢復運作，但餐廳依然門可羅雀。

IHS警告說：「雖然受重創的經濟地區短期內將迅速恢復成長，但動能將會很快消退。」

目前正值許多經濟學家的討論焦點，從V型或U型復甦，轉向W型復甦，但IHS另外提出一種新的復甦型態，即「開根號型復甦」（√￣）。