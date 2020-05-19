國際油價回升至30美元以上 金價自逾七年高點回落

國際油價18日漲至兩個多月來最高水準，主要因有跡象顯示石油需求回升，且受到新冠病毒疫苗初步試驗結果傳捷報的消息提振。國際金價從逾七年高點回落，因市場樂觀情緒抑制了黃金的避險需求。

●油價快速回升

紐約西德州原油6月期貨19日盤初大漲4.6%至每桶33.3美元，18日收盤上漲2.39美元，漲幅8.1%，至每桶31.82美元。

布蘭特原油期貨18日收盤上漲2.31美元，至每桶34.81美元，漲幅7.1%。

這是布蘭特原油和美國原油期貨自3月11日以來最高結算價。當時，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯減產協議談判破裂，導致油價開始暴跌。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「美國原油期貨用了兩個多月時間才基本清理完3月OPEC+會議後的影響。」

追蹤原油出口情況的業者表示，OPEC在5月上半月大幅削減石油出口，凸顯正按部就班執行新的減產協議。OPEC同意從5月1日起創紀錄調降每日970萬桶原油產量。沙烏地阿拉伯上周宣布，將在6月把石油每日產量再調降100萬桶。

6月美國原油期貨合約將在周二到期，但反彈走勢顯示，不會再重演上月油價崩跌至每桶負40美元的慘況。

●金價從逾七年高點回落

金價18日從逾七年高點回落，因新冠病毒疫苗初步試驗結果傳來捷報，樂觀情緒帶動股市和油價飆升，削弱黃金的避險需求。

國際現貨金價18日收盤下跌0.64%，至每英兩1,732.56美元，先前曾觸及2012年10月以來最高價的1,764.55美元。

U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek表示，「黃金今日在平盤上下遊走的原因是，每個人都在考慮承擔風險投資股票，股市整體大漲3%」。

然而他指出，黃金的趨勢依然向上，仍有充足的理由購買黃金。

全球最大的黃金ETF，SPDR Gold TrustGLD黃金持倉量增至逾七年最高，反映投資人的對投資興趣，原因是美國經濟可能出現自大蕭條以來的最大幅度萎縮，日本經濟首季也陷入萎縮，市場也在關注美中貿易關係惡化。