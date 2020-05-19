台積電ADR周一隨美股大漲4.16％

瘟疫如骨牌效應般全球爆發，沉重打擊各國經濟。4月中，包括中美在內的二十國集團（G20）與巴黎俱樂部（Paris Club）同意讓76個低收入國家暫停向官方債權人支付雙邊債務，直至年底。國際合作祭出紓困措施，以助債務沉重的窮國渡過難關，但仍充滿計時炸彈——中國恐將面對「一帶一路」國家進一步要求減輕債務的呼聲。對中國來說，這將會是自2013年「一帶一路」計劃實行以來的最大挑戰。

2020-05-19 08:30