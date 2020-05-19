台積電ADR周一隨美股大漲4.16％
台積電ADR周一隨美股大盤收漲，大漲4.16%，較台北交易股價溢價7.25%。
道瓊工業指數18日收盤飆漲911.95點，漲幅3.85%，報24,597.37點；標普500指數大漲90.21點，漲幅3.15%，報2,953.91點；那斯達克指數收高220.27點，漲幅2.44%，報9,234.83點。
費半指數收盤大漲4.80%。
以下是台股ADR各股周一收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.27 -1.84
中華電 CHT 37.35 +0.97
台積電 TSM 51.87 +4.16
聯電 UMC 2.53 +0.40
資料來源：彭博資訊
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