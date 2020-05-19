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全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

鮑爾將出席國會聽證 保證近零利率直到經濟返正軌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行準備好動用全部工具，並且把基準貸款利率維持在接近零，直到經濟重回正軌。（圖／路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行準備好動用全部工具，並且把基準貸款利率維持在接近零，直到經濟重回正軌。（圖／路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行準備好動用全部工具，並且把基準貸款利率維持在接近零，直到經濟重回正軌。

鮑爾預定在美東時間19日上午10點，與美國財政部長米努勤一同參與參議院銀行委員會的視訊聽證會。

在18日提前公布的講稿中，鮑爾表示：「我們承諾在這個充滿挑戰的時期運用我們所有工具來支持經濟，不過我們承認，這些行動只是更廣泛的公部門因應措施的一環。」

鮑爾說：「我們預期利率會維持在當前水準，直到我們有信心經濟已度過近期事件，並有望達成我們的就業最大化和物價穩定目標。」

鮑爾還敦促國會考慮實施更多財政支撐措施，並表示聯準會願意在必要時採取更多行動來支持經濟。

鮑爾在講稿中表示，國會在3月底通過的新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（CARES法案）對聯準會擴大信貸、傳送到整個經濟來抵銷疫情對經濟的衝擊「至關重要」。

另外，美國財長米努勤也在18日張貼於參院銀行委員會網頁的講稿中表示：「我們預期經濟情況會在第3與第4季改善。」

鮑爾 聯準會

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