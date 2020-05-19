美股道瓊飆漲911點　看好新冠疫苗問世加速經濟重啟

美國股市飆升至3月初以來的最高水準，道瓊指數收盤激漲超過911點，因新冠疫苗研究的早期實驗數據令人振奮，帶動市場預期經濟有望加速重啟步調。

道瓊工業指數18日收盤飆漲911.95點，漲幅3.85%，報24,597.37點；標普500指數大漲90.21點，漲幅3.15%，報2,953.91點；那斯達克指數收高220.27點，漲幅2.44%，報9,234.83點。

標普500指數創下4月8日以來最大單日漲幅，11個類股全數走揚，郵輪運營商、音樂會承辦業者和航空公司等可望因經濟解封而受惠的企業股票大漲。

郵輪業者嘉年華飆升15%，達美航空上漲超過13%。能源股上漲7.5%，地產類股上漲近5%。

美國生技業者Moderna股價跳漲19.96%，該公司在18日表示，在第一階段小規模人體試驗中，45個參與者都成功產生新冠病毒抗體，消息令市場大為振奮。

標普500指數從3月的低點反彈超過32%後，5月一直陷於窄幅區間內盤整，因投資人在經濟復甦期望、以及各州解除防疫限制措施可能引發另一波傳染的疑慮間進行權衡。

SlateStone Wealth LLC首席市場策略師Ken Polcari表示：「Moderna的第一階段試驗結果顯然是正面的，這肯定是引發今日大漲的原因。因為如果有疫苗，那麼所有關於經濟和疫情的不確定性都會消失。」

市場還從聯準會主席鮑爾的談話中獲得信心。鮑爾在17日播出的CBS電視網「60分鐘」節目專訪中說，假設未再爆發第二波嚴重感染，今年下半年經濟就會穩步恢復。他還重申若有需要，將推出更多貨幣刺激措施。另外，鮑爾周二（19日）將出席國會的線上聽證會。

John Hancock Investment Management共同投資策略長Matt Miskin表示，「鮑爾談到聯準會並未耗盡彈藥，再加上積極的疫苗試驗數據，助推股市上漲」， 「這凸顯市場情緒變化如此之快。」