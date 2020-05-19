疫苗研發激發市場樂觀 道指大漲911點

道瓊工業平均指數上漲911.95點或3.85%收2萬4597.37點。史坦普500指數上漲90.21點或3.15%收2953.91點。那斯達克綜合指數上漲220.27點或2.44%收9234.83點。道指和史指均創下4月8月以來最大單日漲幅，那指則是4月29日來最佳走勢。史指收在3月6日來最高點。

在Moderna公布潛在的冠狀病毒疫苗第一階段結果出現「正面」跡象後，該公司股價大漲19.96%。該公司表示，經過兩劑治療，所有45名試驗參與者均產生新冠病毒抗體。

Tribeca Trade Group CEO佛羅姆赫茲(Christian Fromhertz)表示：「從Moderna傳出的訊息讓市場上的未知數降低。」「因此，對所有那些大跌的個股而言都出現反射性大漲反應。」他將這些股票稱為「無為」。

他說，「我認為這就是它未來的走勢，」「全美重啟的時間越近，對這些『無為』的好處就越多，並且某些『已大漲』的獲利了結趨勢會更明顯。」

迪士尼股價上漲7.19%，而米高梅度假村上漲10.54%。郵輪經營商嘉年華(Carnival)上漲15.36%。達美航空和聯合航空的股價均上漲過13%。因居家避而受惠的股票如Netflix則微跌。

銀行股全面上漲。富國銀行(Wells Fargo)跳升8.68%，而美國商銀(Bank of America)和花旗集團(Citigroup)均上漲6.9%以上。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲5.3%。

聯準會(Fed)主席的評論也增加了看多情緒。鮑爾在CBS的《60分鐘》節目中說，「我們還有很多事情可做」以幫助經濟，「至今我們已經竭盡所能。但是我要說的是，長期而言我們的彈藥遠不止於此。目前擁有的這些貸款計畫沒有任何上限。」

他還表示，他對美國經濟將從當前的下跌中恢復抱有「高度信心」，但他警告，在新冠疫苗完成生產前，美國經濟可能無法完全恢復。