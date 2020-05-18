這家新創公司 能生產發出人造陽光的窗戶

科技新聞網站The Verge報導，三星孵化中心C-Lab支持的新創企業，包括SunnyFive，這家公司專門製造據稱能發出人造陽光的窗戶。

這項產品的功能看來和光療燈相仿，可銷售給季節性情緒失調患者，因為都能發出有如自然光般的全光譜光線，並可以透過程式設計來模擬出真正窗戶的照明效果。

此外，整天發出的光線會改變角度，並結合各種日照現象，例如日升、暮光、夕照和日落。搭配應用程式（App），可讓用戶微調光線的色溫與亮度，當然不難想像也會有鬧鐘功能。

根據三星的聲明，這個產品「能幫助用戶合成維生素D，就算是在室內或陰暗的地方也行，且不必擔心皮膚老化和曬傷的問題」，同時也能結合該公司的智慧家居生態系統SmartThings。

雖然這並非第一個人工窗，但SunnyFive的產品看起來格外有巧思。在全球許多人因疫情而被迫待在家之際，這個產品魅力十足。住在採光不佳的公寓，有扇人工窗放在臥房或浴室，能照到和煦的光線，便有很大的不同。

目前還無法取得許多這個產品的資訊，例如定價和開賣日期，也沒有相關網站提供進一步的細節。