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歐元區經濟元氣大傷 最快明年恢復危機前水準

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
新冠肺炎疫情使歐洲經濟元氣大傷。路透
新冠肺炎疫情使歐洲經濟元氣大傷。路透

新冠肺炎疫情使歐洲經濟元氣大傷，歐洲央行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）表示，歐元區經濟最快要到明年，才可能恢復到疫情爆發前的水準。

路透報導，雷恩在ECB官網發布的訪問中指出：「就目前而言，經濟活動在2021年前似乎不太可能回到危機前的水準。」

雷恩表示，ECB一直密切關注金融局勢，並準備好在必要時調整所有操作工具，包含ECB的大流行緊急採購計畫（PEPP）。

他說，ECB分析狀況，若看見金融情勢太過緊繃，或者債券市場的壓力沒有反映經濟基本面，他們可以根據時間與市場劃分，靈活調整購買規模與期限。

ECB 疫情

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