泰國上季GDP萎縮1.8% 八年來最慘

泰國今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮1.8%，縮幅寫下逾八年來最大紀錄，主因為新冠肺炎疫情衝擊出口、觀光和民間投資。

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）18日表示，今年1至3月的經濟產值，出現2011年第4季受洪災重創以來最嚴重的萎縮。這也是自2014年第1季以來首度單季經濟產值衰減。

NESDC並預估，該國今年GDP從2月原估的成長1.5%到2.5%，大幅下修至萎縮5.0%至6.0%。若目前的走勢不變，今年將是自1998年亞洲金融危機以來最不景氣的一年。

泰國上季經濟萎縮的主因為出口較去年同期萎縮6.7%，以及私人投資減少5.5%。此外，上季個人消費增速比一年前放緩至3.0%，低於前一季的4.1%。

疫情從2月開始衝擊泰國經濟，使這個東南亞第二大經濟體重要的旅遊業受到巨大打擊。根據觀光暨體育部的資料，泰國1月的遊客人數年增2.5％，但2月和3月分別急墜43.5％和76.1％。

隨著疫情減緩，泰國逐步放寬封鎖措施，目前已讓關閉近兩個月的購物中心恢復營業，試圖重振經濟。

泰國央行將在本周三（20日）貨幣政策會議上，討論進一步支撐經濟。自今年初以來，泰國央行已降息兩次。