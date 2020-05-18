Panasonic整體獲利因疫情降 但與特斯拉的電池廠卻賺錢

受新冠肺炎疫情影響，日本Panasonic去年度營業利益下滑29%，未發布本年度財測，但與電動車大廠特斯拉合作的電池工廠，則是連兩季獲利。

Panasonic 18日表示，去年度營業利益為2,937.5億日圓（27.4億美元），不及分析師平均預期的2,953億日圓。因疫情帶來的不確定性，Panasonic未提出本年度獲利預測，分析師則預估該業者本年度獲利2,254.6億日圓。

疫情已迫使Panasonic關閉全球多座工廠，並打亂筆電、洗衣機、汽車零件和工廠設備供應鏈的腳步。

這場疫情對Panasonic的衝擊，剛好發生在該公司正苦於尋找新的成長方式之際，該公司從生產消費性電子為主轉型到以零件為主的策略，並未成功帶動獲利成長。

不過，Panasonic表示，雖然汽車零件事業出現虧損，但與特斯拉在美國內華達州合資的電池工廠上季卻有獲利。

儘管如此，如今Panasonic對於擴大與特斯拉的合作關係採取謹慎態度，因為特斯拉過去幾年頻頻發生生產延遲等問題，讓這座Panasonic投注了16億美元的工廠一直無法穩定獲利。Panasonic今年已決定退出特斯拉紐約工廠的太陽能電池製造。

Panasonic也已不再是特斯拉的獨家電池供應商，因為該公司不願為了特斯拉在中國大陸建造新工廠，讓特斯拉轉向和南韓的樂金化學及大陸的寧德時代（CATL）合作。

特斯拉上個月發表上季財報，連續第三季呈現獲利，跌破分析師們的眼鏡。Model 3的強勁需求和碳排額度的販售，幫助維持住獲利動能。