遭擴大封殺 華為：強烈反對美商務部針對性改產品規則

中國大陸科技巨擘華為18日說，對於美國實施的新限制，有信心盡快找到解決辦法。在去年5月16日將華為列入實體清單一年後，美國上周又對該公司祭出新限制。

對於美國商務部只針對華為進行直接產品規則修改一事，華為發出聲明表達強烈反對，並稱正對此事進行全面評估，業務料將不可避免地受到影響，該公司會盡最大努力尋找解決方案。

華為指出，美方修改規則將影響全球170多個使用華為產品的國家，以及使用華為產品和服務的30多億用戶。美國政府為了打壓他國先進企業，罔顧華為的全球客戶和消費者權益，跟美國一直鼓吹保護網路安全的說法自相矛盾。

當談到實體清單過去一年對華為造成的影響時，輪值董事長郭平在第17屆全球分析師大會上說，實體清單雖造成華為的研發經費跟庫存上升，並對經營帶來風險，但「我們活下來了」。他指出，華為去年增加30％研發經費，並付出很多努力和代價。面對長期的不定制裁，會做好應對。

這場為期三天的分析師大會18日在深圳舉行。