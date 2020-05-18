軟銀去年度虧損1.36兆日圓 寫下39年來最慘紀錄
軟銀18日公布財報，到3月底止的上一個會計年度整體營業損失達1.36兆日圓，淨損9,616億美元，寫下公司創立39年來最慘紀錄，主要受願景基金虧損拖累。
軟銀旗下願景基金（Vision Fund）上年度虧損就高達1.9兆日圓（177億美元），這些虧損包括減記共享商辦平台WeWork和叫車平台優步（Uber）的投資價值。
願景基金支持的Uber，在去年5月首次公開發行股票後（IPO）表現每況愈下，接著WeWork在去年9月傳出危機，使得願景基金出手紓困。
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