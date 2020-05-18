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軟銀去年度虧損1.36兆日圓 寫下39年來最慘紀錄

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
軟銀去年度營業損失達1.36兆日圓，寫下創立39年來最慘紀錄。 美聯社
軟銀去年度營業損失達1.36兆日圓，寫下創立39年來最慘紀錄。 美聯社

軟銀18日公布財報，到3月底止的上一個會計年度整體營業損失達1.36兆日圓，淨損9,616億美元，寫下公司創立39年來最慘紀錄，主要受願景基金虧損拖累。

軟銀旗下願景基金（Vision Fund）上年度虧損就高達1.9兆日圓（177億美元），這些虧損包括減記共享商辦平台WeWork和叫車平台優步（Uber）的投資價值。

願景基金支持的Uber，在去年5月首次公開發行股票後（IPO）表現每況愈下，接著WeWork在去年9月傳出危機，使得願景基金出手紓困。

軟銀創辦人孫正義持續努力抵抗新冠肺炎疫情對新創公司投資組合的衝擊，這些公司都高度倚賴共享經濟

願景 共享經濟 新冠肺炎

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