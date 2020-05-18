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日本陷衰退！2015年來首見 復甦路漫長

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
紐約時報指出，日本受到疲弱經濟和疫情衝影響，陷入衰退，為2015年來首見。圖為東京淺草寺街道。歐新社
紐約時報指出，日本受到疲弱經濟和疫情衝影響，陷入衰退，為2015年來首見。圖為東京淺草寺街道。歐新社

紐約時報報導，全球第三大經濟體日本陷入衰退，是2015年來首見，主因是已然疲弱的經濟又受到疫情衝擊海內外企業影響。

日本政府今（18）日公布，第1季的國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮3.4%。由於去年第4季也萎縮，日本成為全球正式陷入衰退的最大經濟體，其他主要經濟體料將緊隨其後，加入日本、德國和法國的行列。

但日本會發現復甦並非易事。最新數據表明，本季度的成長恐受重創。中國的經驗也說明，復甦將是漫長艱辛的過程，那裡在去年12月和1月最先爆發疫情。

美銀美林首席日本經濟學家狄瓦利爾說，「經濟以非常孱弱之勢進入疫情期，但真正糟糕的是4到6月。這將會是萎縮很嚴重的三個季度。」

疫情來襲前，企業就已搖搖欲墜。日本政府去年10月將消費稅從8%調升至10%後，消費者支出下滑。沒幾天，一場強颱來襲，造成重大損失，並進一步衝擊經濟活動。即使在那之前，由於全球需求放緩和美中貿易戰的影響，日本去年的出口數據已見全年穩定下滑。

今年情況更糟。日本疫情爆發除重挫出口外，還被迫延後舉辦奧運，並加入其他國家的行列進行軟封城。

抗疫作為在衛生方面似有成效，但對經濟產生深遠影響：根據日本國家旅遊局，3月訪日遊客比一年前大減93%，至僅略多於19萬人；4月消費者信心指數跌至比2008年金融危機或2011年福島核災之後還要低的水準；本月前20天，出口減少逾五分之一。對經濟觀察家的每月訪調得出結論：「由於疫情影響，本已嚴峻的經濟狀況將進一步惡化。」

東京慶應義塾大學教授、前央行理事會理事白井早由里認為，經濟活動要恢復到先前水準需要很長時間。一直是成長重要驅動力的旅遊業，可能數年才能反彈。

日本勞動力不足和嚴格的聘雇規定可能阻擋失業大潮，但根據美銀美林的狄瓦利爾，保有工作不足以保證國內需求得以復甦。日本這方面的表現雖優於其他國家，尤其是美國，但不代表不會衝擊工資、收入和消費信心，形成「負面反饋循環」，所以政府必須做得更多。

日本經濟 疫情 福島核災

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