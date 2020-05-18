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軟銀：馬雲6月底辭軟銀董事 庫藏股買回規模增一倍

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
軟銀表示，馬雲將在6月25日辭去董事一職。 路透
軟銀表示，馬雲將在6月25日辭去董事一職。 路透

軟銀集團（SoftBank）今天宣布，將買回庫藏股的支出提高一倍。同時公告阿里巴巴集團共同創辦人馬雲將辭去任職已久的該公司董事一職。

軟銀在聲明中表示，計劃在明年3月前買回多達5,000億日圓（47億美元）的庫藏股，預計買回1.35億股，占總股數6.7%，比3月中宣布的庫藏股規模增加一倍。

軟銀也說，馬雲將在6月25日辭去董事。阿里巴巴集團一般公認是軟創辦人孫正義最成功的投資。

軟銀實施庫藏股計畫來提振股價。軟銀投資的新創公司先前接連虧損。軟銀預計今天下午公布財報，到3月31日止的去年度營業損失，預估達到創紀錄的1.35兆日圓。

阿里巴巴集團 軟銀集團 孫正義

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