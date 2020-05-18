Fed鮑爾樂觀美國經濟復原 美股期指上揚

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在17日播出的電視訪問中指出，美國經濟會由新冠疫情中復原，不過時程需要延伸到明年年底而且還要看疫苗開發的進度如何。鮑爾同時很明確地不認同美國將會面臨第二次的經濟大蕭條。他的談話激勵美股期指上漲，目前三大指數期指均上漲約1%。

美國CBS電視網「60分鐘」節目17日播出對鮑爾的專訪。鮑爾表示，假設沒有再爆發第二波嚴重感染，美國經濟會在今年下半年穩步地復原，至於完全恢復，「人們必須要完全地安心，這就可能必須等到疫苗問市。」

至於市場十分關切的美國實施負利率可能性。鮑爾說，「我本人和聯邦公開市場委員會的同仁一直都認為，對我們美國而言，負利率應該不是個適當或是有用的政策工具。」他表示，沒有明顯的證據認定負利率真能支撐經濟活動；負利率在金融體系內被扭曲之後，「我認為成效也被抵銷了。」

鮑爾指出，大家不應該太看衰美國經濟，美國不至於會面臨第二次大蕭條。不過他也不願意為所謂的V型反彈背書。他認為復原需要一點時間，可能要到明年年底，但「我們無法真正知道。」

鮑爾強調聯準會並未用盡所有的可行措施來協助經濟，「我們還有很多可以做的，現在先就目前的情況做了我們該做的事。」