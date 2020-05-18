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梅雨季首道滯留鋒面接近 氣象局已對雙北等十縣市發大雨特報

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蘋果25家美國門市 恢復營業

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果宣布，25家美國門市恢復營業。 路透
蘋果宣布，25家美國門市恢復營業。 路透

科技大廠蘋果（Apple）宣布，位於美國七個州的25家零售門市恢復營業，使全球恢復營業的門市接近100家。蘋果先前因新冠肺炎疫情關閉這些門市。不過，美國重開的這些門市據點有一部分門市只會在人行道或店門口提供服務。

蘋果零售暨人力資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）致函顧客表示，目前專注於限制門市使用率和給每個人較多的空間，也再次強調每間門市將提供一對一服務。歐布萊恩表示，所有員工進入門市前須先量體溫和戴口罩，並且提供口罩給沒有口罩的顧客。

歐布萊恩也說，恢復門市營運，不表示我們不會再度關閉門市，一切將視門市所在地的情況變化而定。

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