對中國觀感變差 調查：4成美國人不會買中國貨

彭博資訊報導，4成美國人表示，不會購買中國大陸製產品。

根據商業諮詢公司FTI Consulting調查，40%美國人不會購買中國大陸製產品。調查也指出，22%民眾表示不會購買印度製產品；17%拒絕購買墨西哥產品；12%表示，不會購買歐洲產品。

另外，55%民眾不相信中國能夠遵循1月與美國簽署的貿易協定，購買更多美國產品；78%民眾表示，如果該企業的造廠遷離中國，願意付更多錢購買該企業產品；66%民眾傾向於提高進口限制，而不是追求自由貿易協定，以促進美國經濟。

這份調查在5月12至14日完成，共1012人參與回答。調查也顯示，多數美國人傾向避免保護主義。

根據管理諮詢公司蓋洛普（Gallup），幾乎有五分之四的美國人視國際商業往來為機會而非威脅，這個數據在過去十年來穩定上升。

報導指出，美中歷經兩年關稅戰，加上新冠肺炎從中國爆發，美國民眾對於主要經濟對手中國的看法惡化也不足為奇。

不過，想法改變的程度和時間點（美國總統大選前的6個月），可能會顯現出選民立場的巨大轉變。這有可能使華府對中國的嚴厲批評家更大膽，造成金融市場產生巨大潛在結果。