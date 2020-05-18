美X-37B無人太空飛機發射成功！ 任務依然成謎

美國空軍17日成功發射搭載太空飛機X-37B的Atlas V火箭，以執行秘密任務。

BBC報導，火箭原訂於16日發射，但因為氣候不佳延至17日在佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射。

這架無人太空飛機又被稱為軌道試驗飛行器（OTV），能把衛星投放到軌道上，並測試動力波束技術。這次是X-37B的第六次飛行任務。

X-37B為機密計畫，外界對此知之甚少。五角大廈過去也鮮少透露有關X-37B的任務和其能力等細節。

美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）本月初表示，X-37B這次的任務將進行更多實驗，包括將測試輻射對於植物種子的影響。

X-37B計畫於1999年開始執行，而X-37B外型類似於美國太空計畫2011年退役的載人太空梭的縮小版。X-37B完成任務回到地球時，能像太空梭一樣在跑道降落。

X-37B由波音公司製造，進入軌道後會利用太陽能板發電，機身全長超過9公尺。美國空軍擁有兩架，會輪替上太空，每一回的任務時間都很長，且每一回的任務時間都會比前一次更長。