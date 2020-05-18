西德州原油 亞洲早盤站上每桶30美元
美國西德州原油價格在今天亞洲早盤站上每桶30美元，是兩個多月來首見，顯示主要產油國的深度減產發揮了重新平衡市場作用。
西德州6月交割原油期貨在雪梨時間上午8時26分上漲0.68美元，將價格推上30美元，報每桶30.11美元；西德州原油上周周線收漲19%。布蘭特7月原油期貨也上漲0.84美元，報每桶33.34美元。
石油輸出國家組織（OPEC）表示，他們希望因為新冠疫情而重傷的石油市場最壞的時期已經結束；美國的頁岩油業者也繼續削減產出。
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