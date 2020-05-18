快訊

退休金地雷 恐引發新國安問題

守護者殺慢跑黑人？美國「阿貝瑞血案」吃案黑幕

西德州原油 亞洲早盤站上每桶30美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
西德州原油在今天亞洲早盤站上每桶30美元。 路透
西德州原油在今天亞洲早盤站上每桶30美元。 路透

美國西德州原油價格在今天亞洲早盤站上每桶30美元，是兩個多月來首見，顯示主要產油國的深度減產發揮了重新平衡市場作用。

西德州6月交割原油期貨在雪梨時間上午8時26分上漲0.68美元，將價格推上30美元，報每桶30.11美元；西德州原油上周周線收漲19%。布蘭特7月原油期貨也上漲0.84美元，報每桶33.34美元。

石油輸出國家組織（OPEC）表示，他們希望因為新冠疫情而重傷的石油市場最壞的時期已經結束；美國的頁岩油業者也繼續削減產出。

疫情 雪梨 油價

延伸閱讀

520 vs. 陸兩會 台股拚突破

國際油價周線連三紅 前景仍混沌

油價周四飆漲布蘭特原油站上30美元 黃金繼續走高

市場憂心經濟前景與石油需求 國際油價下跌

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

疫情新常態 拖累景氣復甦

世界各國都正研議鬆綁為防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施之道，然而中國大陸、香港、南韓等地卻都出現疫情復燃跡象，凸顯第二波疫情「防不勝防」，各國難以在公共衛生和重啟經濟之間取得平衡，可能拖累經濟復甦的步調。

後疫情時代 商辦市場掀變革

各國企業正準備允許員工回到辦公室上班，但在先前遠距上班大行其道後，商界也開始調整思維，思考實體辦公室是否仍有存在的必要、以及是否該調整商辦地點以適應「後新冠時代」的社交距離準則等，顯示未來辦公環境將出現重大變革，這將對商用不動產市場造成深遠影響。

美X-37B無人太空飛機發射成功！ 任務依然成謎

美國空軍17日成功發射搭載太空飛機X-37B的Atlas V火箭，以執行秘密任務。

最新投資術…聚焦三大資產

全球各國政府為因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，已投入逾8兆美元的新增公共支出，各國央行也對金融體系注入數千億美元資金，促使投資人聚焦在投資級公司債、中國大陸較高評等的公司債，並且在新興股市尋求機會。

沙國主權基金 逢低搶進歐、美藍籌股

申報資料顯示，沙烏地阿拉伯規模3,000億美元的主權財富基金「公共投資基金」（PIF）上季在新冠肺炎疫情導致全球資產價格重挫之際，逢低買進美、歐藍籌股，估計至少買進價值77億美元的資產。

亞特蘭大聯準銀：美本季GDP恐劇減42%

已令人沮喪的經濟成長展望可能只會更糟，根據亞特蘭大聯準銀行的經濟追蹤指標，美國第2季國內生產毛額（GDP）將大幅萎縮42.8%。但華爾街日報指出，跡象顯示疫情造成的經濟萎縮已觸底，可能正在初步復甦。

韓促企業回流 擬鬆綁法規

南韓財政部17日表示，正在評估鬆綁都會區的建廠法規、並提供獎勵或補助措施，以爭取更多企業返國，凸顯世界多國和企業在海外的工廠營運被新冠肺炎疫情打亂後，正在研議如何吸引工廠回流。

顧客不戴口罩 美零售業頭大

在美國各州陸續解封之際，從連鎖藥局CVS Health到便利商店7-Eleven，各大零售連鎖業者正面臨新難題：如何處理消費者不願戴口罩的問題。而且，目前已出現不願戴口罩的顧客，攻擊店員與保全人員。

精品業重開張 瞄準本國遊客

隨著新冠肺炎疫情減緩，古馳（Gucci）、路易威登（Louis Vuitton）等西方國家的精品業者近來紛紛重新開張，但來自中國大陸、美國和中東等地的外國大客戶卻因旅遊禁令而無法上門光顧，業者只好瞄準本國遊客，積極開拓國內市場。

外送平台抽成高 餐廳叫苦

各國為了防堵新冠肺炎疫情擴散而採取的封鎖措施，導致外送成為許多餐廳的唯一業務來源，但外送平台的高抽成，也讓利潤微薄的許多餐廳「苦哈哈」。

泰國解封 購物中心恢復營業

泰國政府允許百貨公司與購物中心十七日起恢復營業，大批民眾在曼谷暹羅百麗宮購物中心外排隊等待進入。

熱門新聞

金正恩又死了？北韓移除前領袖肖像雕像

洛杉磯市中心發生爆炸 約10名消防員受傷

中國大陸駐以色列大使陳屍官邸 初判自然死亡

新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

印尼700萬人因疫情失業 政府推白米提款機紓困

中國駐以色列大使猝逝 媒體指死因疑為心臟問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。