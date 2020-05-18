台積電ADR上周五大跌4.4% 費半下挫2.2%
台積電ADR上周五（15日）大跌近4.4%，跌幅甚於費城半導體指數。
台積電ADR上周五收盤跌2.30美元報49.80美元，跌破50美元關卡。較台北交易股票溢價0.01%。費城半導體指數上周五跌2.2%。
美股道瓊工業指數漲60.08點，收23,685.42點。標普500漲0.4%收2,863.70點。那斯達克漲0.8%，收9,014.56點。
台灣加權股價指數上周五小漲34.04點收10,814.92點。台積電漲1.7%，收298元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 65.08 -2.03 66.40 -1.99
中華電 CHT 110.68 +0.14 109.50 1.08
台積電 TSM 298.02 -4.41 298.00 0.01
聯電 UMC 15.08 -0.79 15.40 -2.07
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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