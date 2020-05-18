台積電ADR上周五大跌4.4% 費半下挫2.2%

各國企業正準備允許員工回到辦公室上班，但在先前遠距上班大行其道後，商界也開始調整思維，思考實體辦公室是否仍有存在的必要、以及是否該調整商辦地點以適應「後新冠時代」的社交距離準則等，顯示未來辦公環境將出現重大變革，這將對商用不動產市場造成深遠影響。

2020-05-18 00:11