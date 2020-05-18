今天開盤前 五件國際事不可不知

因應美國政府對華為祭出新禁令但目前仍有寬限期，業界傳出華為緊急下單台積電210億。台積電上周五宣布赴美設廠後，美國國務院官員說這不能保證台積電就能繼續供貨華為，導致上周五美股晶片股大跌，台積電ADR跌破50美元。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

● 業界傳出華為緊急下單台積電210億

業界傳出，華為因應美方再度給予90天寬限期，並把握未來全面要求使用美企設備生產的半導體廠出貨華為需提前獲得許可的120天黃金緩衝期，已緊急對台積電追加高達7億美元（約新台幣210億元）大單，產品涵蓋5奈米及7奈米製程，使得台積電相關產能塞爆。

● 美國務院不保證台積可續供貨華為

台積電宣布將在亞利桑那州設廠後，國務院國務次卿克拉奇表示，台積電也受新規定限制，不保證台積電還能持續供貨華為。

針對美中貿易緊張升高，美國總統川普15日被問到是否要加徵關稅或撤銷貿易協議時，又改口說現在不討論這個問題，而且中國跟美國買了很多產品是事實；白宮國家經濟會議主席庫德洛也澄清，「（美中）貿易協議還在進行」。

● 美晶片股因封殺華為新令出現拋售潮

美國費城半導體指數上周五（15日）跌2.2%，川普政府再對晶片供應商華為公布新限制令，引發市場拋售晶片股與半導體設備股。紐約三大指數也因美中貿易緊張再起、以及工業生產、零售等經濟數據不佳開低，之後震盪走高，收盤小漲。以周線來看，四大指數均收黑。

費半指數周五跌38點，收1,700點。道瓊工業指數漲60點，收23,685點。標普500和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.8%。台積電ADR崩跌4.4%，收盤跌破50美元，報49.80美元。

同為晶片股的高通跌幅更深達5%，美光、博通則分別跌2.9%和2.3%，英特爾跌1.4%。半導體設備股也重挫，科林研發跌幅超過6%，艾司摩爾跌3.3%，應用材料跌4.4%。

● 中東銀行來台發債創新高

中東地區銀行業者今年來在台灣的發債規模已逼近160億美元，飆上歷史新高，吸引尋求高報酬率的投資人。市場人士表示，今年來，中東銀行、政府機構特別偏愛來台發債，成為市場熱議焦點。

彭博資訊彙整的資料顯示，以色列、卡達和波灣地區的銀行，今年來已在台灣銷售157億美元債券，其中多數是以美元計價，約占這些銀行在全球發債總規模的五分之一，也已超越去年全年的120億美元紀錄。

● 疫情新常態拖累景氣復甦

世界各國都正研議鬆綁為防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施之道，然而中國大陸、香港、南韓等地卻都出現疫情復燃跡象，凸顯第二波疫情「防不勝防」，各國難以在公共衛生和重啟經濟之間取得平衡，可能拖累經濟復甦的步調。

各國正陸續發布鬆綁措施的計畫，美國紐奧良與紐約等地已放鬆活動限制；泰國進入鬆綁措施的第二階段17日允許購物中心與百貨公司恢復營業，為3月來首見；義大利6月3日起將允許公民在國內自由移動，並將對歐洲國家開放邊境，6月15日起允許電影院開門；西班牙也將最後一次延長全國緊急狀態，延至6月底止。