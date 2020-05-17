比爾蓋茲、推特CEO都推這本書 教你應對煩亂心思

新冠肺炎疫情打亂全球常態，也讓經濟前景蒙上更多未知陰影，推特和行動支付公司Square的執行長多爾西（Jack Dorsey）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）共同推薦這一本書：歷史學者暨哲學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的《21世紀的21堂課》，幫助應對壓力與不確定性。

《21世紀的21堂課》一書，探討內容包含「人類的未來」、社會如何被改變及如何被資訊、科技影響。哈拉瑞建議，透過冥想（meditation，或稱為靜坐）來處理我們對未來的諸多擔憂與焦慮，像是氣候變遷、恐怖主義、人工智慧（AI）與隱私權疑慮。

比爾蓋茲一周進行二至三次、每次10分鐘的冥想，他在部落格寫到，哈拉瑞沒說只要盤腿坐好、反覆唸誦「唵」的人夠多，世界的問題就都消失，「但他的確堅持，活在21世紀的人們需要提起正念（mindfulness）——更了解我們自已，並思考哪些問題真的值得我們關注。」

多爾西與哈拉瑞都練習內觀靜坐，這套冥想技巧專注於觀察並了解自身的思維模式。