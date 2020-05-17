中東銀行猛發福爾摩沙債 今年來發行量已創新高

中東地區銀行業者今年來在台灣的發債規模，已逼近160億美元，飆上歷史新高，吸引尋求高報酬率的投資人。

彭博資訊彙整的資料顯示，以色列、卡達和波灣地區的銀行，今年來已在台灣銷售157億美元債券，其中多數是以美元計價，約占這些銀行在全球發債總規模的五分之一，也已超越去年全年的120億美元紀錄。

中東地區的債券發行人五年前才首度進入台灣市場，但握有龐大資產的台灣壽險業者大舉買進；隨著全球利率持續下滑，尋求高報酬的台灣壽險業者紛紛買進這些評級為「A」或「AA」的福爾摩沙債。

中東的銀行業苦於新冠肺炎疫情和能源價格崩跌之際，福爾摩沙債券成為他們籌資管道多樣化的契機。

道信資產管理公司（Avenue）固定收益部門主管黃偉業（Carl Wong）表示：「從發行人的觀點來看，台灣壽險業者提供籌資的新管道；對台灣的買家來說，福爾摩沙債券的風險調整後報酬率更好，殖利率和評級都較高」

卡達發行的2050年到期債券殖利率為3.59%，以色列的2060年到期債券殖利率為3.5%。

黃偉業指出，台灣保險業者購債，通常會持有到債券到期，是非常重要的買家；因此，有些中東的發債銀行把約三分之一的發行量分配給台灣保險業者。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽將持續投資中東發行人在台灣發行的債券。

Arqaam資本公司固定收益資產管理部門主管侯賽因（Abdul Kadir Hussain）表示：「台灣的銀行及壽險業者握有充沛的流動性，成為高信評的區域性發行人籌措資金的來源。」