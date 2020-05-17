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外送抽成高 餐廳自嘲：安樂死

聯合晚報 / 編譯季晶晶／綜合報導

在紐約市開連鎖餐廳賣印度烤肉捲餅的巴斯瓦，以前仰賴包括Uber Eats和Grubhub旗下Seamless在內數家外送平台增加銷售，生意還過得去；但新冠肺炎疫情爆發、外送成為唯一業務來源之後，平台的高抽成讓他薄利多銷的生意做不下去。

以巴斯瓦的餐廳為例，客人點兩個捲餅大約12美元，除運費外，平台再抽成17%，他最後只拿到7美元。

如果App外送生意只占整體營收的一部分，在內用顧客的支持下，巴斯瓦還能撐下去，但是：「現在這變成唯一收入來源。因為禁足令，沒有其他方法拓展業務，當外送占比高到30%、40%、50%，它已經不是額外業務，而是主業。」

抽成進一步稀釋了他的微薄利潤，巴斯瓦不得不暫時關閉所有六個據點，希望將來重新開店。他說會考慮精簡菜單，留下賺錢的品項。但他擔心，來自外送平台的業務到時仍會在營收裡占有很高的比率，他不確定能獲利。

外送平台收取的費用有高有低，一般是顧客在App付款金額的20%到40%。為了協助陷入困境的餐廳業者，包括西雅圖和華府在內的許多美國城市都立法，限制平台抽成上限。

紐約是最近一個通過類似法案的城市，規定第三方配送平台每筆訂單的收費不能超過15%，科技公司收取的其他費用，如信用卡處理費和在平台搶占更顯眼位置等，不得超過5%。該法案的聯署議員喬納伊說，這些外送平台像是給餐廳接上的維生設備，但不是永續作法。他形容：「沒了平台，立即陣亡，有了平台，慢慢死掉。」

新法僅為緊急措施，適用於疫情期間，以及餐館得以重啟營業的90天內。外送平台異口同聲反對新法。業者之一的Postmates說，限制抽成讓平台經營困難，而且「削弱產業提供服務的能力。餐廳需要這些服務，以便在全美緊急狀態下維持營業」。

PitchBook分析師胡生指出，雖有抽成，大型美食外送平台其實都沒能盈利：「限制抽成對平台構成逆風，將衝擊成長，且最終會有部分成本轉嫁到消費者身上，降低服務需求。」

但不管有沒有外送平台，因疫情導致營收泡湯的餐廳，有一些將無法重見天日。

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