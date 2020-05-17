華爾街日報：疫情造成的美國經濟萎縮 已從谷底反彈

華爾街日報報導，因新冠肺炎疫情造成經濟大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮，已經從谷底反彈，美國經濟暫時性的復甦可能正在發生。

儘管美政府數據顯示，4月當月銷售紀錄、生產量下降，不過，在變換快速的環境中，趨勢往往最先在民間當日或當周的數據顯現出來。儘管民間數據可能不如政府的可靠和全面，但這些數據顯示轉捩點的跡象。

例如，蘋果公司裝置的地圖使用率在美國1月中至4月9日當周止下降50%，但自此後就一直穩定上升，現在僅下降了20%。

雖然開車並不等於消費，商店造訪率也顯示一樣的趨勢。根據GPS位置數據分析公司Unacast，4月中旬，商店拜訪率與去年同期相較，上周僅下降32%。房地產經紀公司Redfin Corp也表示，買房需求在暴跌三分之一後，現在已經高於疫情前水準。

部分公司也呈報出現轉捩點。優步公司7日表示，隨著防疫限制鬆綁，店家重新營業，喬治亞州及德州大城市間乘載率在過去三周持續上升；連鎖速食餐廳Wendy's指出，同店銷售在3日為止的一周只比去年同期下降2%，4月5日當周下降26%。

無論起始點有多低，有一點相當重要，上升代表著衰退的結束。

官方數據顯示4月至5月復甦成長不多，但6月的增長會是相當合理的。如果成長持續下去，這次的經濟萎縮可能創下1930年代來最嚴重，但是卻是最短暫的萎縮，持續時間僅兩、三個月，戰後經濟萎縮持續了6至18個月。