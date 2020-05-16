國際油價周線連三紅 前景仍混沌

國際原油價格周線連三紅，因各國逐漸重啟經濟，原油需求出現復甦跡象。石油輸出國組織（OPEC）官員更表示，新冠肺炎疫情引發的石油危機可能已熬過最嚴重的階段，下半年的狀況目前看來正面許多。

西德州原油15日收漲6.8%至每桶29.43美元，攀抵3月中旬以來高點，上周周線勁升19.7%。布蘭特原油同日漲4.4%收每桶32.50美元，一周來漲5.2%。這兩大合約周線均連續三周上揚。

OPEC謹慎樂觀地指出，石油危機最壞的狀況已過去，且全球經濟正發出復甦信號。OPEC秘書長巴金多表示，隨著全球經濟回溫，今年下半年的油市展望開始更令人感到鼓舞。他說，4月的油市相當反常，但OPEC會員國起身面對挑戰。

此外，西德州原油6月期貨價格，自3月中旬以來首度短暫超越7月期貨，顯示儲油空間滿載的疑慮正淡化。儲油重鎮奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存量上周減少，為2月底以來首見。隨著產油商減產，美國活躍鑽油井數量繼續下滑，上周再減34座，降至頁岩油革命前的水準。

美國銀行預測，西德州油價到7月可能短暫升至每桶35美元上方，但隨後可能回跌，「反彈的速度比我們預期的快，但任何回升都不太可能持續」。根據彭博資訊編制的航運數據，逾30艘滿載沙烏地阿拉伯原油的油輪，即將在本月與下月抵達美國，這可能在原油供給過剩出現緩解跡象之際，增添新的儲油壓力。市場也擔憂新冠疫情遠未結束，且一些已鬆綁封鎖措施的國家可能爆發新疫情。