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利空因素雲集 美股還能延續強彈行情？

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股雖14日收漲，但本周周線恐怕收黑。路透
美股雖14日收漲，但本周周線恐怕收黑。路透

隨著愈來愈多證據顯示疫情對美國經濟的衝擊可能遠比多數人預期得久，投資人開始擔心強彈的股市行情並非堅不可破。

路透報導，過去幾周以來，儘管自大蕭條以來最嚴重的失業潮重創經濟，但人們看好聯準會（Fed）和美國政府祭出的大規模經濟刺激措施，有助於經濟在下半年復甦，因而帶動股市迅速回升。

然而，就在各州陸續解封之際，近期高層官員的言論，已淡化人們對經濟迅速復甦的期盼，迫使投資人將經濟長期低迷的因素納入考量。長期低迷會影響到股市前景，促使資金流入債券和其他避險資產。

標普500指數從4月底以來已回檔約4%，一改先前在一個多月內反彈大漲逾30%的走勢。德意志銀行分析師表示，股票基金已連續三周出現資金流出，流出總規模約300億美元，相形下，債券基金已連續四周資金流入，吸金近470億美元。

Edward Jones投資策略師Nela Richardson說，「仍有許多不確定性」，「企業獲利的不確定性、經濟的不確定性，再加上消費者行為改變....並試圖重新展開生活」。

聯準會主席鮑爾13日警告說，經濟可能長期成長疲弱，因為人們擔憂的未來能否有效控制疫情，以及疫苗或治療方式的研發進展。

此外，美中關係又再度緊張，讓人想起去年美中貿易的緊張關係不斷波及股市。同時，關於物價將面臨通縮壓力的一些預測也逐漸浮現。

高盛銀行分析師近期向客戶表示，「對美股能否持續上漲的疑慮持續存在」，「單一因素或許不會讓股市回檔，但現有的諸多疑慮，讓我們認為有可能讓投資人開始離場」。

高盛銀行表示，令人憂心的因素包括銀行在未來四個季度壞帳可能高達1,030億美元、欠缺庫藏股計畫，以及國內和全球的政治不確定性。

聯準會 美股

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