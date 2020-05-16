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台積電赴美設廠難敵華為遭美封鎖利空 費半周線崩4.2%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國股市費城半導體指數昨天（周五）大跌2.2%，川普政府再對晶片供應華為公布新限制令，引發市場抛售晶片股與半導體設備股。 圖／聯合報系資料照片
美國股市費城半導體指數昨天（周五）大跌2.2%，川普政府再對晶片供應華為公布新限制令，引發市場抛售晶片股與半導體設備股。 圖／聯合報系資料照片

美國股市費城半導體指數昨天（周五）大跌2.2%，川普政府再對晶片供應華為公布新限制令，引發市場抛售晶片股與半導體設備股。美股三大指數也因美中貿易緊張再起以及工業生產、零售等經濟數據不佳開低，之後震盪走高，收盤小漲。以周線來看，四大指數均收黑。

費城半導體指數周五跌38.16點，收1,700.89點。道瓊工業指數漲60.08點，收23,685.42點。標普500漲0.4%收2,863.70點。那斯達克漲0.8%，收9,014.56點。

台積電同一天宣布將投資120億美元在美國亞利桑那州設立晶圓廠的利多，也經不起美中圍繞著限制晶片供給華為招來的罩頂烏雲；美方表示，即使台積電在美設廠，供貨華為也受禁令限制。台積電ADR崩跌4.4%，收盤跌破50美元，報49.80美元。

同為晶片股的高通跌幅更深達5%，美光、博通則分別跌2.9%和2.3%，英特爾跌1.4%。半導體設備股也重挫。科林研發跌幅超過6%，艾司摩爾跌3.3%，應用材料跌4.4%。

費半一周下來大跌4.2%。標普500指數周線下跌2.3%，是3月以來表現最差的一周。那斯達克指數周線也下滑1.2%；道瓊周線跌2.7%。美股一周來表現欠佳，投資人現在要問：這會只是短期的基於4月大漲的獲利了結？還是開啟了未來幾周長期的頹勢。

上周美股波動加劇，代表華爾街恐慌指數VIX周線增幅為近兩個月最大。展望美股將有更多震盪，因為隨著各州逐漸重啟經濟，新冠疫情是否再度爆發備受關注，而新一波美中貿易對抗又升高。中國大陸回應美國對華為的新禁令，已揚言將會採取報復措施。

半導體 美股 台積電

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