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美國企業宣稱發現抑制新冠肺炎抗體 消息曝光股價飆升220%

香港01 / 何瑞瑩
美國加州一間生物製藥公司Sorrento Therapeutics宣稱他們發現一種能夠100%抑制新冠肺炎（COVID-19）病毒感染的抗體。圖片來源／ingimage
美國加州一間生物製藥公司Sorrento Therapeutics宣稱他們發現一種能夠100%抑制新冠肺炎（COVID-19）病毒感染的抗體。圖片來源／ingimage

美國福斯新聞（Fox News）5月15日報導，加州一間生物製藥公司Sorrento Therapeutics宣稱他們發現一種能夠100%抑制新冠肺炎COVID-19）病毒感染的抗體，該抗體被稱為STI-1499。

該公司已向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急批准，但尚未獲批。消息公佈後，公司股價飆升近220%。

世界各地的多家公司和大學一直在探索利用抗體來對抗新冠肺炎。Sorrento Therapeutics發現的抗體屬於「中和」類。抗體可以作為人體細胞的「保護罩」，防止導致新冠肺炎的病毒進入細胞。抗體可以完全與病毒的某部分結合，將病毒包裹起來，並將它們移出身體。當抗體阻止病毒進入人體細胞時，病毒就無法存活。

美媒提出質疑

雖然Sorrento Therapeutics對這種病毒的效果在實驗室對人體細胞的測試中得到了證實，但不能說明它已經阻止人體的感染。這種抗體還沒有在人體上測試過，所以它在體內的表現和潛在的副作用都是完全未知的。

《華爾街日報》5月15日刊出的文章指出，該公司本來名氣不大，加上尚無任何證據表明該抗體對人類安全或有效，文章對該公司的說法存疑。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】專家：無症狀者傳染性低　疫苗最快明年3月面世

美媒：白宮準備同意恢復資助世衛　撥款水平與中國看齊

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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