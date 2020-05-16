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美國緊縮出口華為禁令 國務院：台積電也受限制

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

台積電宣布投資3600億元在美設廠後，美國商業部發出禁令，禁止華為收購含有美國軟體和技術的半導體產品，除非獲得供貨許可；國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach）15日表示，除非台積電拿到許可證，否則台積電也要受新規定的限制，沒有任何保證。

另外，根據國務院稍早針對台積電設廠發出的新聞稿，「這項歷史性的協議也強化了美台關係。」是否代表台美貿易談判更有機會？克拉奇15日在一場電話記者會上回應，美台關係強化，根本不影響雙邊的自由貿易談判，美台之間的討論沒有改變，且台灣一直都是美國的好朋友。

美國商務部限制華為以美國技術和軟體，在美國國外製造並生產半導體，這是為「阻斷華為破壞美國的出口管制」。

克拉奇表示，華為與北京的安全和情報部門合作，在美國竊取商業機密，並幫助伊朗追蹤抗議者，「華為不可信賴」，美國將持續對華為設下更多出口限制，也呼籲盟友合作。

國務卿龐培歐（Michael Pompeo）傍晚發出聲明表示，美國商務部擴大限制華為，保護了美國國家安全與5G網絡；華為是不受信任的供應商，也是中共的工具，聽其派遣。

龐培歐表示，美國將持續針對在貿易黑名單上的華為及其相關機構，限制威脅國家安全與國際穩定的出口行為。

台積電 半導體 國務院 華為

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