美國商務部：限制華為購買含美國技術的半導體

美國商務部15日宣布，第六度延長美國企業與華為生意往來的「臨時通用許可證」，效期為即日起90天；另外，商務部宣布，將限制華為以美國技術和軟體，在美國國外製造並生產半導體，這是為「阻斷華為破壞美國的出口管制」。

商務部宣布，商務部產業與安全局（BIS）修正相關辦法和實體清單，鎖定禁止華為收購含有美國軟體和技術的半導體產品。

路透報導，美國商務部此舉是阻止全球晶片製造商供貨華為，加大美中關係緊張。

根據商務部新聞稿，華為去年5月被列入美國經濟黑名單，但華為持續使用美國的軟體和技術來設計半導體，企圖破壞美國出口管制，也對美國國家安全造成威脅。

路透報導，修改規定後，使用美國晶圓製造設備的外國公司，必須先獲得美國許可證，才能供貨。

商務部也宣布，第六度延長美國企業與華為生意往來的「臨時通用許可證」，並指8月13日之後可能修改相關辦法，甚至取消。

美國去年5月以國安為由，將將華為及其68家附屬公司列入貿易黑名單；美國商務部允許華為可採購部分美國製產品，盡可能降低華為客戶受到的干擾，並鼓勵這些美國企業找尋替代合作廠商，商務部舉例，許多華為的客戶在美國農村地區經營無線網絡。