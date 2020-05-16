支出與2008迥異！老美領到刺激支票買些什麼？

在十年前的經濟大衰退期間，美國政府為刺激經濟也曾發給民眾支票，研究顯示許多人當時領到刺激支票後，至少一部分用於汽車相關支出。如今新冠肺炎疫情重創經濟，美國人再次領到刺激支票，買的物品卻截然不同。

財經新聞網站MarketWatch報導，美國經濟學會（AEA）之前的研究顯示，2008年刺激計畫實施期間，美國耐久財支出增幅中，有多達90%是汽車相關支出。（當年美國政府發給個人300至600美元，夫妻600至1,200美元，扶養子女每人300美元）

如今，美國政府依照國會3月下旬通過的2.2兆美元「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），撥款2,900億美元直接發給民眾，個人所得7.5萬美元以下者可領1,200美元，夫妻2,400美元，扶養的子女各500美元。

一群經濟學家的初步研究發現，美國民眾在4月領到1,200美元刺激支票後，許多人不再把這筆錢花在汽車或其他耐久財上，而是用來確保全家有屋頂可遮風避雨、餐桌上有食物可吃。

這群來自哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和南丹麥大學的經濟學家在報告中寫道：「基於2020年刺激支票金額較大，我們或許以為像汽車、電子、家電、家具這類產品支出較明顯。不料，民眾反而把錢花在繳付房租和帳，以及食物、個人保健和非耐久財上。」

這項研究報告檢視金融科技公司SaverLife用戶的不具名資料，分析逾1,600人在4月21日前領到刺激支票後的支出/儲蓄行為，樣本數約6,000人。

報告發現，領到支票的頭三天，民眾在食物和非耐久財（包括洗潔劑、筆、紙和其他產品生命周期較短之物）這類的支出，每件約增加50美元至75美元。同時，頭三天，耐久財（包括車、家電、家具等）相關支出只增加20美元。

此外，整體而言，領到支票十天內，美國家庭花掉大約四分之一到三分之一的刺激補助金。銀行帳戶存款不到500美元者，十天內幾乎花掉一半。帳戶存款超過3,000美元者，領到支票後幾乎沒再額外花錢。

這份研究報告的共同執筆者、哥倫比亞商學院教授R. A. Farrokhnia表示，儘管現在評論刺激支票對支持家庭和經濟的效果如何還言之過早，但「我們可舉證斷定，消費者行為（與2008年刺激補助金支出習慣相比）有所不同」。

Farrokhnia指出，許多民眾的生計在過去兩個月來備受衝擊，但更多錢花在食物、房租和帳單上，而不是耐久財上，未必值得憂慮，因為民眾在疫情蔓延期間或許不想讓陌生人到家來安裝新洗衣機，居家避疫時買新車也沒什麼用。倒是食物外送，在領到刺激支票後，這項支出增加得特別顯著。