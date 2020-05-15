財神到！美髮客人給設計師7萬5千小費 給其餘員工10萬

美國丹佛郵報報導，一名男子最近在美國科羅拉多州最大城丹佛一家美髮店理髮後，給他的設計師驚人的2500美元（約台幣7萬5000元）小費，又給了店內其餘人員共3300美元（約台幣9萬9000元）小費。

這名設計師麗絲亞．諾維尼（lisia Novotny）說，她沒有刻意要在當天上班，只不過那天上午輪到她值班，當天是丹佛美髮店可以恢復營業的第一天。美髮店是位在丹佛大學裡的佛洛伊德99髮廊。這位客人在她快要下班時光顧，當時將近下午一點。

諾維尼幫客人理髮完畢，客人到櫃台結帳時，付了鉅額小費，還轉身告訴諾維尼，「我沒有搞錯」。

諾維尼後來發現，客人為了要價27美元（約台幣800元）的理髮服務，付了2500美元小費，並指定給總監1000美元（約台幣3萬元），給櫃台接待員500美元（約台幣1萬5000元），其餘1800美元（約台幣5萬4000元）均分給其餘18名設計師。

諾維尼說：「這件事讓我驚訝得說不出話來。這幾個月髮廊被迫停業，你知道這筆錢對我們所有人多重要。」