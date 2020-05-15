WTO祕書長 提前一年走人

世界貿易組織（ＷＴＯ）祕書長阿茲維多十四日宣布將於八月離任，提前一年結束第二屆任期。在全球經濟崩潰及貿易緊張局勢不斷升級之際，阿茲維多的突然請辭也讓這個國際貿易爭端仲裁機構陷入領導真空狀態。

澳洲金融評論報報導，阿茲維多的離任將可能引發一場曠日持久且激烈的繼任人選爭奪戰。目前，中國大陸和美國正在多邊體系內為爭奪主導地位角力，發展中國家則希望由非西方國家人選繼任。

阿茲維多說，他之所以提早一年離任，是因為在後疫情大流行時期的「新常態」中，必須有位新領袖來帶領ＷＴＯ。過去四年，世貿組織一直在地緣政治貿易戰中飽受抨擊。

他在寫給成員國代表的聲明中說道：「隨著成員國開始為後新冠病毒疾病時代的新現實制定議程，他們應在新祕書長的領導下採取行動。」

這位來自巴西的貿易外交官員表示，他將於八月卅一日卸任，以便在明年年中或年底舉行的部長級峰會來臨前，讓成員國有足夠時間選出繼任人選。他並呼籲勿讓選出新繼任者這一冗長且充滿政治性過程，分散了改革ＷＴＯ這一更重要任務的注意力。

位於華盛頓的對外貿易委員會主席葉克沙說：「在過渡至新領導人過程中，我們現在需要的是一個致力於推進改革議程與維持組織強大的人，來對抗後疫情大流行世界裡不可避免會出現的保護主義浪潮。目前最大的危險是，批評這個組織的人，將利用領導真空來當作破壞整個貿易體系的藉口。」

美國總統川普自上任以來便不斷攻擊ＷＴＯ，包括杯葛上訴機構成員的任命來削弱其功能。阿茲維多曾試圖在這段混亂時期內帶領ＷＴＯ進行改革，但一直難在成員國中找到共識。

對於阿茲維多的提早卸任，美國貿易代表賴海哲感謝他在ＷＴＯ存在許多缺陷情況下，仍維持「穩定」，並稱美國期待參與遴選新祕書長的過程。

英國金融時報推測，非洲國家會認為自己將「輪到」擔任此職，並指肯亞前貿易部長穆罕默德有望成為繼任者。

要找到既不明顯站在中國也不站在美國陣營，且能在兩國日益激烈競爭中的掌舵人選將是個挑戰，但曾任阿茲維多顧問的廷林認為，繼任者的新鮮感或許是個資產。