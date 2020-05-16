舉債救經濟 埋下危機種子

世界各國端出的大規模刺激經濟政策，正在緩解新冠肺炎疫情所帶來的傷害，但這些猛藥勢必也會留下堆積如山的債務，可能拖累未來的經濟成長、加劇貧窮問題，埋下危機的種子，尤其是在開發中國家。

面對這場號稱1930年代以來最嚴重經濟衰退，各國央行和政府透過購債和預算支出，至少已砸下15兆美元刺激措施，但這些措施將使那些還在與2008年金融海嘯餘波搏鬥的國家更債台高築。據國際金融協會（IIF）估計，全球債務總額自2007年來已增加87兆美元，其中政府債務占了最大部分，達70兆美元。

IIF表示，假設今年全球經濟萎縮3%、且政府借款比2019年增加一倍，光是今年就可能看到全球債務占國內生產毛額（GDP）比率增加20個百分點至342%。

義大利或尚比亞等疫情前就已負債累累的國家，將面臨違約危機，但即使是最富有的國家也無法倖免。德國自2013年來首次舉債，美國財政部第2季借款近3兆美元，是先前紀錄的五倍多。

而當各國最終開始將愈來愈多收入用來還債時，這些債務可能會拖累經濟成長，就如同開發中國家不斷重複上演的情況。

經濟合作發展組織（OECD）祕書長古里亞表示，在這種情況就像已背負許多債務卻還努力想飛，只會增加更多債務。多數新興市場國家都仰賴外國投資者來填補國際收支赤字和支撐本國貨幣，通膨危機也讓其印鈔以支持經濟成長的力道有限。這種情況可能讓一些發展中經濟體再次進入貨幣貶值和通膨飆升的惡性循環。