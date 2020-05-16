星主權基金挺臉書加密幣

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

Libra協會14日宣布，新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司，已加入臉書的Libra加密貨幣計畫，成為Libra第一個亞洲會員，可望為飽受抨擊的該計畫注入新活力。

淡馬錫表示，參加Libra協會這個非營利獨立組織，是為了促進加密幣發展，並探索其先進用途。淡馬錫控股副執行長謝松輝說：「區塊鏈能藉由增進成本效率、創造新商機、及加速普惠金融，來革新支付網路。」

淡馬錫是Libra第一個亞洲會員，也是首家投入該計畫的政府基金。由於外界擔憂Libra會威脅金融體系、並成為洗錢等非法活動的溫床，導致去年Libra協會流失了Visa、萬事達卡、PayPal等大咖會員。

儘管淡馬錫加入Libra計畫，但新加坡金融管理局（央行）局長孟文能去年9月曾對該計畫發出警告，認為全球監管機關須因應Libra構成的全球金融風險。

然而，Libra協會已表示，會更嚴密監控其網路以及加入的組織，並放棄最初的計畫，也就是更「去中心化」、開發者未經審核便能加入的體系。該協會上月還宣布，除了原本由多種貨幣擔保的Libra幣以外，也將推出對應單一貨幣Libra穩定幣。

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