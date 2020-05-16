全球疫情經損估8.8兆美元

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美國上月零售銷售與工業生產減幅都是歷來最大，歐元區上季經濟萎縮幅度也創紀錄。亞洲開發銀行（ADB，亞銀）預估，新冠肺炎疫情對全球經濟造成的代價可能高達8.8兆美元，將近全球經濟產值的10%，端看疫情維持多久和政府對應政策的強度。

美國商務部15日公布，4月零售銷售比3月銳減16.4%，為政府1992年開始追蹤這項數據以來的最大單月降幅，且是連兩個月減幅創記錄；4月工業生產月比也大幅下滑13.7%，為當局1919年開始編纂此數據以來的最大減幅。

在大西洋的另一端，歐元區第1季國內生產毛額（GDP）比去年第4季萎縮3.8%，為歷來最大萎縮幅度；若與去年同期相比，則萎縮3.2%，減幅為2009年第3季以來最大。

其中，德國上季GDP萎縮2.2%，為2009年來最大萎縮幅度，經濟陷入衰退，預估本季萎縮情況將惡化；法國則萎縮5.8%，降幅為歐元區最大；義大利萎縮4.7%，經濟再度陷入衰退。

亞銀15日也發步報告估算新冠肺炎對全球經濟的衝擊，預測若全球在六個月內抑制疫情，全球經損將達8.789兆美元，相當於全球GDP的9.7%，損失金額也比亞銀4月的預估增加逾一倍。

不過，若各國政府提出強力政策，在三個月內抑制疫情，全球經濟損失將降至4.1兆美元、相當於全球GDP的4.5%。亞銀首席經濟學者澤田康幸強調，政策干預扮演相當重要的角色，有助減緩疫情對經濟的衝擊。

亞銀建議各國強化醫療系統、勞工所得及就業保護，以免經濟復甦遭遇更多阻力，若政府能長期維持防疫政策，有助降低多達40%的經濟衝擊。

亞銀表示，全球可能會有1.58億至2.42億人失去工作，亞太地區預估將占其中的70%。亞銀也預估，全球為抑制疫情而實施的旅遊限制和封鎖措施，將使全球貿易損失1.7至2.6兆美元。