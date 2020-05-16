亞企獲利減幅可望縮小

在新冠疫情緩和之後，分析師預期今年亞太上市公司全年獲利的減幅可望比去年縮小，明年更可望大幅回升，主要是因為全球各個政府都傾全力推動刺激方案，重啟經濟。

彭博資訊訪調亞洲金融市場分析師後發現，這些分析施預估日本以外的MSCI亞太指數成分企業今年每股盈餘將下滑5%，減幅比去年的14%還小；分析師也預估，亞洲企業明年獲利將大幅攀升20%。

今年日本以外的MSCI亞太指數成分企業獲利有撐的另一個因素是，網路科技業者占指數權重很高，例如中國大陸的阿里巴巴和騰訊合起來就占約12%，這些網路大咖正因新冠肺炎疫情迫使民眾待在家裡而大發利市，投資人也搶進布局這些公司股票。

瑞銀的策略師團隊便樂觀看待亞洲企業的獲利前景，雖然預估亞太企業今年獲利將萎縮25%，但明年將大幅成長50%。這些策略師指出，目前的全球採購經理人指數（PMI）等領先指標都比2008年還疲軟，但當時的獲利修正幅度比現在還要糟得多。

這回的差異在於成本管控效益提高。一項針對20家今年來財報優於預期的大企業分析顯示，這些企業今年營收都成長，且利潤意外好轉，有利盈餘預估獲上修。