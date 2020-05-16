蘋果砸重金 買VR新創
科技巨擘蘋果（Apple）證實收購虛擬實境（VR）播放平台NextVR，進一步插旗深耕多年的VR和擴增實境（AR）市場，美國媒體指交易金額估計達1億美元。
蘋果14日證實已收購NextVR，進一步證明該公司有意以VR和AR相關技術，打造新產品陣容。不過除了iPhone的AR軟體外，蘋果尚未宣布任何具體計畫或新硬體產品。蘋果發言人說：「蘋果時而收購小型科技公司，但通常不會披露目的或計畫。」
NextVR的官網首頁則顯示這麼一段話：「NextVR正迎向新方向。感謝全球各地的夥伴與粉絲一同打造這麼棒的平台，帶來運動、音樂、娛樂的虛擬實境體驗。」
總部位於加州的新創企業NextVR，結合全景錄影和線上直播技術，以虛擬實境呈現運動賽事和演場會等活動。
NextVR一連串知名的合作夥伴包括冰上曲棍球賽NHL、職業摔角聯盟WWE、福斯運動台（Fox Sports）及全球最大演唱會娛樂公司Live Nation，而且還為2019年的NBA總決賽推出VR集錦。
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