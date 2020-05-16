越南星國躍亞太投資熱點

過去十年來，亞太地區投資人已轉向尋找中國大陸以外的投資機會，例如越南和新加坡已成為熱門的投資地點。

金融時報報導，根據聯合國亞太經濟社會委員會（ESCAP），亞太地區已為全球外國投資的熱門選項，在2018年幾乎囊括半數的全球外國直接投資額（FDI），其中跨境交易額達到約約6,000億美元，當地的投資額也達3,000億美元。亞太地區過去十年間，大洋洲以外的區域內相互FDI也大幅增加。

金融時報旗下跨境投資數據庫fDi Markets的資料顯示，大洋洲以外的亞太地區FDI已大幅轉向。中國大陸更成為這個地區的重要投資人，約占區域內投資的近20%。

對於鎖定東南亞國協（ASEAN）的亞太地區投資人而言，越南成為最受青睞的投資地點，之後依序為印尼、泰國及新加坡。越南的金融服務業FDI已經強勁成長，製造業也大受投資人歡迎，特別是紡織和汽車零件業。

在香港爆發政治動盪前，星國金融服務業吸引的FDI已超越香港。

香港金融服務公司Vistra另類投資部門主管貝克爾認為，星國的務實法規有助吸引FDI。

根據數據供應商PitchBook，在創新方面，星國新創公司去年吸引逾70億美元的創投資金，雖然仍略低於印度、也遠低於中國大陸。

亞太地區GDI成長最快的產業為資訊科技（IT）產業，中國大陸、印度、香港及新加坡吸引的投資支出都名列前茅；再生能源、飯店、旅遊及不動產業的FDI也大幅成長，以中國大陸和越南的外國投資計畫最多。