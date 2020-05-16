全球精品二哥 淨利大減67%

瑞士精品集團歷峰（Richemont）去年度淨利下滑近七成，且上季銷售受疫情衝擊而下滑18%。該集團董事長魯伯特（Johann Rupert）也對精品業能否快速復甦潑冷水，並警告說「嚴重的經濟影響」恐將持續三年。

這個全球第二大的精品集團15日表示，止於3月的去年度淨利下滑67%，至9.31億歐元（10.1億美元），不如分析師原估的12.9億歐元；去年度銷售增長2%至142.38億歐元，大致符合市場預期。至於今年1-3月期間，受新冠肺炎拖累，銷售衰減18%。

歷峰指出，本年度業績表現仍將受疫情衝擊，但影響有多大現階段尚無法提出可靠的評估。

包括伯爵表（Piaget）、萬國表（IWC）和江詩丹頓等該集團旗下的名表品牌，去年度受創最重，營業利益銳減20%，且銷售減少4%。珠寶品牌較有韌性，去年度銷售增加2%，營業利益也僅下滑7%。在經濟危機期間，鐘表和珠寶往往比時裝和皮革製品受到更大打擊。

魯伯特曾在2008年金融危機前因看空前景而聲名大噪，這次他依然較悲觀，和精品業龍頭LVMH集團剛好相反。LVMH預期幾周內就可看到復甦的跡象，但魯伯特說，即便解封後消費者就會出現，但消費模式已經改變。

歷峰看到包括疫情的發源地中國大陸在內，開始出現一些改善的跡象，「疫情過後，大陸已有462間門市重新營業，我們已見到強勁的需求」。然而魯伯特說，今年仍將見到疫情對公司的衝擊，畢竟光是大陸國內市場並不足以讓該集團重返成長，因為陸客在海外的消費對他們實在太重要。

疫情帶來的另一項持續性影響，魯伯特認為是轉往網購的消費型態將加速成形，預估五至十年內就會成為主要的銷售來源，一次性時尚（disposable fashion）將退流行，家庭娛樂將取代餐館外食，因為愈來愈多人都會留在家裡煮飯。