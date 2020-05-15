路透：美國將攔阻全球晶片供應商對華為出貨

世界各國端出的大規模刺激經濟政策，正在緩解新冠肺炎疫情所帶來的傷害，但這些猛藥勢必也會留下堆積如山的債務，可能拖累未來的經濟成長、加劇貧窮問題，埋下危機的種子，尤其是在開發中國家。

2020-05-16 01:29