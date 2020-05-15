路透：美國將攔阻全球晶片供應商對華為出貨
路透報導，美國政府15日採取行動，準備攔阻全球半導體製造商對華為出貨，此舉可能進一步升高美中貿易緊張關係。
美國商務部表示，正在修訂一項出口規定，「策略性瞄準華為所採購的半導體中，屬於美國的軟體與技術直接產物者」。商務部說，這項聲明將使華為無法再「破壞美國出口管制」。
商務部調整出口規定，對世界第二大智慧手機製造商華為將是一記重創，也將打擊供貨給華為旗下海思半導體（HiSilicom）的台積電公司。客戶也包括蘋果和高通的台積電剛宣布，將在美國亞歷桑那州興建造價120億美元的新晶片廠。
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