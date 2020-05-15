亞股企業今年獲利預估衰減5% 比去年貿易戰減幅溫和
在新冠疫情緩和之後，分析師預期亞太地區上市公司今年全年獲利減少程度可望溫和，不至於太過劇烈，展望明年則會有直線上升的反彈，主要是因為全球各個政府都傾全力推動刺激方案，重啟經濟。
彭博資訊訪調亞洲金融市場分析師，請他們預測今年與明年的MSCI亞太地區（不計日本）成份股每股盈餘。調查結果發現，這些亞太上市公司今年每股盈餘估將只會下滑5%，明年則會彈升20%。而去年MSCI亞太成份股的獲利減少達14%，今年的預期如果準確，亞股獲利表現反而比去年進步。
去年沒有新冠病毒肆虐，但美中貿易戰戰水綿延超過半年，亞洲地區靠出口市場吃飯的經濟體辛苦掙扎。香港的數個月的「反送中」抗爭，也讓香港經濟首現十年來的衰退。
亞太MSCI成分股今年獲利得到支撐的另一個因素是，占權重很重的公司是網路科技公司，例如中國大陸企業阿里巴巴和騰訊合起來就占約12%，這些網路大咖因為新冠疫情迫使民眾宅在家裡而大發利市，投資人也搶進布局這些公司股票。
騰訊昨天發布第1季財報，營收成長26%，優於市場預期，公司線上遊戲銷售業績在疫情之中快速增長。阿里巴巴預計下周五（22日）公布財報，市場預期營收會增加，不過獲利礙於封城交通受阻物流中斷或成本增加會被壓縮。
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