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「歡迎」台積電赴美設廠 龐培歐：將增強美國國安
台積電宣布將到美國亞利桑那州投資設置5奈米製程技術晶圓廠，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）14日深夜透過推特表示歡迎，並稱這將增強美國的國家安全。
龐培歐表示，美國歡迎台積電在全世界最先進的晶圓廠投資120億美元；在中國大陸試圖控制尖端技術，且控制關鍵產業的時候，這項協議將增強美國的國家安全。
美國國務院也發出新聞稿，歡迎台積電投資，並指這項協議將可改變美國半導體產業，也會加強美國國家安全與經濟繁榮。
國務院指出，當中國大陸正在競爭要支配頂尖技術和控制關鍵產業，台積電在關鍵時刻宣布投資決定；台積電在亞利桑那州的設廠，將可增加美國經濟獨立，提高安全與競爭力，並強化美國在高科技製造業的領導地位。
國務院聲明指，「這項歷史性的協議也強化了美台關係。」
國務院表示，「有了台積電的承諾，高科技晶圓將再次『美國製造』，從5G基地台到F-35戰機都將採用台積電晶圓廠的產品。」
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