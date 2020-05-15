亞銀：全球疫情經損可能高達8.8兆美元

亞洲開發銀行（ADB，亞銀）15日發布報告，表示新冠肺炎疫情對全球經濟造成的代價可能高達8.8兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的10%，端看疫情維持多久和政府政策的強度。

亞銀列出幾種可能性，包括各國政府若提出強力政策，在三個月內抑制疫情，能將全球的損失降至4.1兆美元，或占全球GDP占比達4.5%。亞銀認為，亞太地區的經損估占全球損失約30%。

根據報告，若全球在六個月內抑制疫情，全球經損將達8.789兆美元，占全球GDP占比達9.7%，金額比亞銀在4月3日公布的預估值增加逾一倍，當時預估全球經損為2兆至4.1兆美元。

不過，若政府採取強力政策，並在六個月內抑制疫情，這項損失將縮小至5.387兆美元，或相當於全球GDP的5.9%。亞銀首席經濟學者澤田康幸強調，政策干預扮演相當重要的角色，有助減緩疫情對經濟的衝擊。

亞銀建議各國強化醫療系統、勞工所得及就業保護，以免經濟復甦遭遇更多阻力，若政府能長期維持防疫政策，有助降低多達40%的經濟衝擊。

亞銀表示，全球有1.58億至2.42億人可能失去工作，估亞太地區占其中的70%。亞銀也預估，全球為抑制疫情而實施的旅遊限制和封鎖措施，將使全球貿易損失1.7至2.6兆美元。