疫情衝擊全球經貿！WTO秘書長提前一年下台

世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）14日突然宣布，他將在8月離任，使全球經貿在新冠肺炎疫情和貿易摩擦升溫中增添新的變數。

現年62歲的阿茲維多來自巴西，他自2013年9月起擔任WTO秘書長，現在是第二任期，原本將於2021年8月31日屆滿，他現在將提早一年離職。

阿茲維多發表聲明說，離職決定是出於「個人決定」，並非出於健康因素或特定的政治野心。他最近動膝蓋手術。

衛報報導，最近幾周，阿茲維多與國際貨幣基金（IMF）和世界銀行領袖一同呼籲各國放下分歧，減少貿易壁壘，以支持經濟成長。WTO估計，新冠肺炎疫情可能使貿易縮水多達三分之一。

阿茲維多說，WTO不能在全世界發生翻天覆地的變化時停滯不前，也不能忽視新冠肺炎大流行中出現的「新常態」。

不過，阿茲維多也不忘替WTO說話，他說，「WTO或許不完美，但它勢必不可少。它讓我們遠離叢林法則盛行的世界，至少在貿易方面如此」。

已創立25年的WTO有164個成員國，旨在制定全球貿易規則，但自從2015年放棄「多哈回合」談判以來，就未達成任何重大國際貿易協議。WTO採共識決，任一國家都可卡死進程。

阿茲維多感到受挫的是，美國和中國大陸持續開打的關稅戰於2018年至2019年間削弱全球貿易，加上美國去年12月阻撓WTO的上訴機構（Appellate Body）法官任命案，癱瘓WTO裁決貿易爭端的能力。