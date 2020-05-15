被列出口黑名單一周年 華為手機美國零件現只占1%

華為被美國列入出口管制黑名單一周年。《日本經濟新聞》邀請東京的手機拆解專業公司Fomalhaut Techno Solutions拆解華為旗艦手機Mate 30，發現其中美國零件占所有零件價值比重低到只剩1%，陸製零件占比增為42%。

日經指出，此前，在華為還能採購美國零組件製造手機之時，美國零件所占的成本價值比約11%，中國大陸製零組件占25%。

拆解發現Mate 30這款5G手機採用的處理器和數據晶片，都出自華為旗下的海思半導體。這顯示華為脫離了前一款機種的晶片供應者美國的Skyworks Solutions，已有能力開發自己的關鍵零組件，體現了中國大陸想要切斷對外國供應商依賴的雄心。

日經認為華為手機實現晶片自主，令其勝過中國大陸其他對手，例如小米。小米最新款的5G旗艦機種還沒有自家開發的晶片，繼續使用美商高通（Qualcomm）的晶片。